После аномальной жары в Омске ожидаются грозы и небольшое похолодание
По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в нашем регионе уже в ближайшие дни дни установится комфортная и не слишком жаркая погода. На смену зною придут весенние грозы. Такая погода продержится, как минимум, до середины недели.
Во вторник, 19 мая, ночью обещают освежающие +10...+15, днем – +24...+29. Ветер юго-восточной, 5-10 м/с. Небольшой дождь, гроза.
В среду, 20 мая, ночью будет +8...+13, днем – +20...+25. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, порывами до 16 м/с. Ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.
В четверг, 21 мая, прогнозируют ночью +9...+14, днем – +10...+24. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 17 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU