После аномальной жары в Омске ожидаются грозы и небольшое похолодание

18 Май 2020 2020-05-18T12:34:39+03:00

Температура на улице опустится до комфортных +20...+25 градусов

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По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в нашем регионе уже в ближайшие дни дни установится комфортная и не слишком жаркая погода. На смену зною придут весенние грозы. Такая погода продержится, как минимум, до середины недели.

Во вторник, 19 мая, ночью обещают освежающие +10...+15, днем – +24...+29. Ветер юго-восточной, 5-10 м/с. Небольшой дождь, гроза.

В среду, 20 мая, ночью будет +8...+13, днем – +20...+25. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, порывами до 16 м/с. Ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

В четверг, 21 мая, прогнозируют ночью +9...+14, днем – +10...+24. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU