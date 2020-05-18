На видео попал момент наезда маршрутки на велосипедиста
Дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями для здоровья одного из его участников случилось в Октябрьском округе. Момент ДТП попал на запись регистратора одной из проезжавших мимо машин.
Омский велосипедист пытался перебраться на другую сторону дороги в районе Рыбного рынка. Как и положено, он спешился и двинулся по «зебре», увидев, как остановился первый ряд машин.
Однако «газель», ехавшая во втором ряду, даже не притормозила и сбила человека. От удара он отлетел на обочину и, судя по всему, получил травмы.
Сбили человека, Омск.Видео: Инцидент Омск
ИСТОЧНИК KP.RU