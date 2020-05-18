На видео попал момент наезда маршрутки на велосипедиста

18 Май 2020 2020-05-18T11:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями для здоровья одного из его участников случилось в Октябрьском округе. Момент ДТП попал на запись регистратора одной из проезжавших мимо машин.

Омский велосипедист пытался перебраться на другую сторону дороги в районе Рыбного рынка. Как и положено, он спешился и двинулся по «зебре», увидев, как остановился первый ряд машин.

Однако «газель», ехавшая во втором ряду, даже не притормозила и сбила человека. От удара он отлетел на обочину и, судя по всему, получил травмы.

Сбили человека, Омск.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU