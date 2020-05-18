Появилось видео с новой омской разорванной дорогой, которая не простояла и года

18 Май 2020 2020-05-18T11:41:58+03:00

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Жители Севера Омской области снова недовольны. Там новая дорога пришла в негодность. Видео последствий такого ремонта появилось в социальных сетях. Ее снял один из жителей Муромцевского района. Отремонтированная магистраль не простояла и года. Скорее всего, дорогу просто подмыло талыми водами.

- Новая дорога, делали в прошлом году между Костино и Гурово, как ехать на Муромцево. Опять ее начинает рвать, – говорит на кадрах автор ролика.

Власти пока последствия ремонта этой дороги не прокомментировали.

Что стало с новой дорогой в Омской области за год .

ИСТОЧНИК KP.RU