В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с «коронавирусным» омским общежитием

18 Май 2020 2020-05-18T10:42:03+03:00

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Омичи из общежития на улице 11-й Чередовой пожаловались в соцсетях, что их заблокировали в комнатах.

По словам людей, им запрещали выходить даже в общий коридор, снаружи здание оцепила полиция. Областная прокуратура начала проверку этого сообщения.

Впрочем, выяснилось, что картина обстоит несколько иначе. В общежитии выявили два лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Люди в общежитии живут скученно, пользуются одним душем на 400 человек. При этом предписанный им режим 14-дневного карантина они массово нарушали.

– Было организовано медицинское наблюдение за жильцами общежития на улице 11-й Чередовой, 3 в период с 25 апреля по 11 мая, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – После выявления второго случая заболевания наблюдение продлено по 17 мая включительно. Управление Роспотребнадзора по Омской области было вынуждено обратиться за помощью в региональное УМВД, так как получило жалобу от сотрудников городской поликлиники № 3 о препятствии жильцов медосмотру и забору биоматериала для лабораторного исследования. Также препятствование исполнению служебных обязанностей во время работы в общежитии зафиксировали сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области»: жильцы угрожали, не пускали на этажи. Кроме того, жильцы общежития не допускали бригаду специалистов по проведению заключительной дезинфекции помещений, организованной за счет ГП № 3.

Также сообщается, что 18 мая ограничительные меры в общежитии сняты – закончился инкубационный период, новых случаев заболевания не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU