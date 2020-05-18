Число умерших от коронавируса в Омске достигло 16 человек

18 Май 2020 2020-05-18T10:07:07+03:00

Накануне умерли два мужчины, которые были в тяжелом состоянии

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В Омской области продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

– К нашему глубочайшему сожалению, летальным исходом закончилась борьба за жизнь еще для двоих пациентов, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Общее число людей, умерших от последствий заражения COVID-19, составляет 16 человек. Скончались двое мужчин. Картина, схожая со всеми предыдущими случаями: тяжелая пневмония, как осложнение коронавируса, и наличие хронических заболеваний.

Также известно, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 17 человек, из них пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU