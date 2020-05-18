2020-05-18T09:51:03+03:00
Общество

Побит новый антирекорд: В Омске за сутки выявили еще 65 случаев коронавируса

Общее число зараженных вплотную приблизилось к шести сотням
Анна МИКУЛА
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В областном минздраве обнародовали данные по распространению коронавируса. Как и прогнозировали специалисты, Омская область к середине мая вышла на пик заболеваемости. Накануне был побит очередной антирекорд.

В регионе выявлено еще 65 случаев коронавирусной инфекции, и теперь общее число заболевших от начала пандемии составляет 599 человек, сообщили в ведомстве.

49 новых случаев приходятся на Омск. В Калачинском районе – 6; в Омском и Москаленском по 3; в Называевском; Черлакском, Нововаршавском и Русско-Полянском районах – по 1 новому случаю.

Также известно, что за минувшие сутки трое омичей выздоровели (всего 105). В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них 5 на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Побит новый антирекорд: В Омске за сутки выявили еще 65 случаев коронавируса
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