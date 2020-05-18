Появилось фото, как омичи штурмуют открывшийся магазин одежды

18 Май 2020 2020-05-18T09:54:04+03:00

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Спустя 1,5 месяца в Омске открылись небольшие магазины одежды с отдельным входом. Судя по всему, сразу всем горожанам потребовались обновки.

В соцсети выложили фото, как перед магазином на проспекте Карла Маркса собралась очередь внушительных размеров. Очевидцы сообщают, что внутрь пускали небольшие партии покупателей – по пять человек.

Другие омичи в комментариях заявили, что не видели такого в других магазинах. Зато в день открытия там собирались очереди к примерочным.

ИСТОЧНИК KP.RU