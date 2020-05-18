Заскучавший на самоизоляции омич поставил на балкон колонки и устроил концерт для соседей

18 Май 2020 2020-05-18T09:02:23+03:00

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Житель городка Нефтяников, видимо, заскучал в четырех стенах за время самоизоляции. Он решил устроить дискотеку и караоке – все в одном – не выходя из дома.

Мужчина выставил на балконе колонки, включил группу «Руки вверх!» и начал петь в микрофон. По словам очевидцев, все происходило в доме на улице 50 лет Профсоюзов, 118. Под окнами меломана собралась публика, которая также ему радостно подпевала.

Запись происходящего выложили в паблике «Омск Live». Большинство комментаторов восприняли идею омича позитивно. Но нашлись и те, кто не оценили музыкальный вкус омича и удивились, почему они должны насильно слушать музыку, которая им не нравится.

Омич зажигает.Видео: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU