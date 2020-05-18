2020-05-18T07:24:20+03:00
Происшествия

Избитый в Омске за шум сельчанин получил еще и штраф за нарушение самоизоляции

У него серьезные травмы
Станислав МУХИН
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В больницу мужчина обратился лишь когда ему стало совсем плохо.В больницу мужчина обратился лишь когда ему стало совсем плохо.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Неудачным оказался визит в Омск для жителя Азовского района. 28-летний сибиряк приехал к другу в гости, который жил в общежитии по улице Волгоградская. Встречу приятели решили отметить. Поэтому всячески шумели и мешали другим соседям. Больше всех шумной компанией был недоволен 38-летний работник автосервиса. После смены он хотел отдохнуть, но приятели никак не давали мужчине уснуть. Разговор и просьба быть потише тоже не помогли. Тогда сосед перешел к действиям - он избил приехавшего в гости сельчанина.

Потерпевший уехал обратно в Азовский район и обращаться к врачам не стал. Но позже ему стало резко хуже. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, в больнице и выяснилось, что у побитого серьезные повреждения внутренних органов. Медики сообщили об этом в полицию. В итоге на сельчанина завели административный протокол за нарушение режима самоизоляции. Уважительных причин для поездки в Омск у него не было. Будет разбираться полиция и с соседом, избившим его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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