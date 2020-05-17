2020-05-17T15:57:10+03:00
Общество

Появилась карта распространения коронавируса в Омской области: В каких районах болеют чаще

От COVID-19 уже скончались 14 человек
Станислав МУХИН
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От COVID-19 уже скончались 14 человекОт COVID-19 уже скончались 14 человекФото: Пресс-служба администрации Омской области
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Остановить распространение коронавируса в Омской области пока не удается. Ранее в региональном минздраве прогнозировали пик заболеваемости на конец мая. Губернатор Александр Бурков в разговоре с президентом Владимиром Путиным охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в регионе как напряженную. От COVID-19 с начала пандемии уже скончались 14 омичей.

Ежедневный прирост числа заболевших составляет в среднем 20 - 30 человек. Но 17 мая был установлен абсолютный рекорд - за сутки заразились сразу 58 человек. Возможно, это отголоски майских праздников, когда многие сибиряки высыпали 9 Мая гулять на улицу. За несоблюдение режима самоизоляции власти частенько критикуют омичей.

Появилась и карта распространения коронавируса в Омской области. Данные озвучили в региональном оперштабе.

- География новых случаев выгляди так: Омск – 48, Саргатский район – 3, Исилькульский – 2, Калачинский, Полтавский, Азовский, Марьяновский и Русско-Полянский районы – по 1 случаю, - сообщают в омском правительстве.

С начала эпидемии коронавируса в Омской области проведено уже около 80 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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