2020-05-17T11:29:03+03:00
Общество

В Омске от коронавируса умерли еще двое пациентов

Число жертв уже достигло 13 человек
Станислав МУХИН
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Врачи не смогли спасти двоих пациентов.Врачи не смогли спасти двоих пациентов.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Уже 534 случаев достигла статистика коронавируса в Омской области. За сутки заразились сразу 58 человек - абсолютный рекорд с начала пандемии. Всего выздоровели 102 пациента. Но есть и печальная статистика. Несмотря на все усилия омских врачей, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое пациентов. Таким образом, число жертв COVID-19 выросло до 12 человек в регионе. Такие данные приводит региональный оперштаб.

- Напоминаем о необходимости носить маски в общественных местах, использовать антисептики, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Если есть возможность работать удаленно, призываем людей использовать ее, - говорится в сообщении минздрава.

Добавим, что в правительстве прогнозируют пик пандемии в Омской области на конец мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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