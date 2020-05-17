Абсолютный рекорд: В Омской области за сутки COVID-19 заразились 58 человек

17 Май 2020 2020-05-17T11:04:53+03:00

Это рекорд по заболеваемости за сутки. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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Свежие цифры заболеваемости коронавирусом опубликовали в оперштабе. За последние сутки заразились 58 человек. С начала пандемии это абсолютный рекорд. Всего выявлено 534 COVID-19 случая. Тестирование на COVID-19 проводится в 6 лабораториях.

- География новых случаев выгляди так: Омск – 48, Саргатский район – 3, Исилькульский – 2, Калачинский, Полтавский, Азовский, Марьяновский и Русско-Полянский районы – по 1 случаю, - рассказали в омском минздраве.

За сутки скончались два пациента. Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU