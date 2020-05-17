2020-05-17T07:18:36+03:00
Общество

«Болит горло и голова, тяжело дышать - пахнет кислотой»: Жители Омска снова жалуются на выбросы

В очередной раз накрыло Нефтяники
Станислав МУХИН
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Омичи утверждают: на улице запах, хоть противогаз носи.Омичи утверждают: на улице запах, хоть противогаз носи.Фото: ВКонтакте
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Очередная жалоба на вредные выбросы поступила из городка Нефтяников. Кстати, там ранее власти признали в один из дней превышение бензола в воздухе. Сейчас омичи жалуются на невыносимый запах кислоты на улице. Люди утверждают, что из-за этого резко ухудшилось их самочувствие.

- Снова в Нефтяниках жуткая вонь. Пахнет какой-то кислотой. Щипет горло, болит голова, тяжело дышать. Нас просят самоизолироваться, спасая от вируса, в это же время медленно убивают вредными выбросами! - написал один из омичей.

В комментариях неприятный запах в воздухе подтвердили другие жители. Власти пока не отреагировали на жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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