Синоптики рассказали, когда в Омск вернется 30-градусная жара

17 Май 2020 2020-05-17T07:05:02+03:00

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Не успели жители Омской области выдохнуть от первой свалившейся на них весенней жары, как она снова возвращается. По данным синоптиков, начало следующей недели выдастся очень жарким. Тепло сменится настоящей жарой.

До 30 градусов жары воздух прогреется в середине недели. В понедельник и вторник в Омске будет +25...+28. При этом всю неделю будут идти дожди, сохранится ветреная погода. Самым жарким днем выдастся следующей воскресенье - 24 мая. Синоптики обещают днем +30...+32 градуса. В Омске продолжается аномально теплая весна.

ИСТОЧНИК KP.RU