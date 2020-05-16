В Омск прилетел еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где вспышка Covid-19
Очередной самолет с вахтовиками из Якутии приземлился в Омске. Там в вахтовом городке вспышка коронавируса. Большинство рабочих - омичи, зараженных будут лечить в омских больницах. Ранее стало известно, что пробы у 300 человек дали отрицательную реакцию на Covid-19. Сообщалось, что регион готов принять до 1 500 вахтовиков.
В очередном самолете 139 человек. Сколько из них заражены - будут выяснять в ближайшее время. Большинство рабочих сейчас распределят по санаториям, которые отвели под карантин. Ранее вахтовики высказывали недовольство условиями содержания в оздоровительном комплексе "Металлург". Они жаловались на грязь, плохие санитарные условия и неустроенность.
ИСТОЧНИК KP.RU