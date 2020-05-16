В Омск прилетел еще один самолет с вахтовиками из Якутии, где вспышка Covid-19

16 Май 2020 2020-05-16T13:38:16+03:00

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Очередной самолет с вахтовиками из Якутии приземлился в Омске. Там в вахтовом городке вспышка коронавируса. Большинство рабочих - омичи, зараженных будут лечить в омских больницах. Ранее стало известно, что пробы у 300 человек дали отрицательную реакцию на Covid-19. Сообщалось, что регион готов принять до 1 500 вахтовиков.

В очередном самолете 139 человек. Сколько из них заражены - будут выяснять в ближайшее время. Большинство рабочих сейчас распределят по санаториям, которые отвели под карантин. Ранее вахтовики высказывали недовольство условиями содержания в оздоровительном комплексе "Металлург". Они жаловались на грязь, плохие санитарные условия и неустроенность.

ИСТОЧНИК KP.RU