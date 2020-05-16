Омич «умертвил» отца, чтобы заработать легких денег

16 Май 2020 2020-05-16T11:21:07+03:00

Денег на похороны он занял у знакомой, а потом перестал выходить на связь

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Целый спектакль разыграл 29-летний омич. Житель Ленинского округа долго думал, как бы ему раздобыть денег. Ничего лучшего он не нашел и в итоге придумал смерть своего отца. Об этом горем убитый сибиряк сообщил 31-летней знакомой и попросил занять денег на похороны. Женщину он заверил, что вернет все в назначенный день. Омичке было неудобно отказать в деньгах на такой повод, в итоге она перевела на карту мужчины 5 тысяч рублей.

Долг выдумщик в итоге так и не вернул. Сперва сослался на финансовые трудности, потом заявил, что находится не в Омске. А позже и вовсе перестал отвечать на звонки. Знакомая мошенника обратилась в полицию.

- На допросе задержанный пояснил, что его отец жив, денежные средства занял под таким предлогом, чтобы ему не смогли отказать, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

За мошенничество на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU