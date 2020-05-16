В Омской области за сутки COVID-19 заразились 40 человек

16 Май 2020 2020-05-16T10:35:17+03:00

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Свежая сводка о числе заболевших поступила от регионального оперштаба. Коронавирус за сутки выявили у 40 человек. Таким образом общее количество подтвержденных случаев достигло в Омской области 476. До 12 человек увеличилось и число жертв. От коронавируса скончалась еще одна пациентка.

- К сожалению, и список летальных исходов тоже пополнился, и теперь в нем значатся 12 (+1) фамилий. Не стало женщины, для которой сочетание хронических заболеваний и тяжелых осложнений коронавирусной инфекции стало фатальным. Что касается географии распространения новых случаев COVID-19 по территории региона, то 35 человек заболевших в Омске, и по одному в Омском, Нововаршавском, Одесском, Марьяновском и Черлакском районах, - уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU