Губернатор Бурков - Путину: Ситуация напряженная - 11 летальных исходов от коронавируса

16 Май 2020 2020-05-16T07:48:09+03:00

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Александр Бурков в формате видеосвязи доложил об обстановке с коронавирусом в Омске президенту. Он рассказал о числе больных и оценил ситуацию.

- Ситуация эпидемиологическая напряженная, но находится под контролем. На сегодняшний день заболевших 436 человек, 13 человек в тяжелом состоянии, 6 человек на аппаратах ИВЛ, 11 летальных исходов, выздоровевших всего 85 человек, из них 18 детишек, – сказал Александр Бурков.

По его словам, проблем с тест-системами в регионе нет. С начала пандемии на коронавирус проверили уже более 73 тысяч омчией. Добавим, что всего в Омской области зафиксировано уже почти 500 случаев covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU