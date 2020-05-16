2020-05-16T06:47:32+03:00
Общество

Названо число тяжелых больных с коронавирусом в Омской области

Цифры озвучил глава региона
Станислав МУХИН
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Сейчас в регионе врачи борются за жизнь 13 тяжелых пациентов с коронавирусом.Сейчас в регионе врачи борются за жизнь 13 тяжелых пациентов с коронавирусом.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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За 400 перевалило число случаев выявленного коронавируса в Омской области. В пятницу была рекордная заболеваемость - за сутки заразились сразу 47 сибиряков. Пик эпидемии в омском минздраве прогнозируют на конец мая.

Стало известно, сколько в Омской области тяжелых больных с covid-19. По данным губернатора Александра Буркова, которые он озвучил президенту, сейчас в регионе врачи борются за жизнь 13 тяжелых пациентов с коронавирусом. Необходимое количество больничных коек в Омской области есть.

От коронавируса в Омской области с начала эпидемии умерло уже 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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