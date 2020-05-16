Названо число тяжелых больных с коронавирусом в Омской области
За 400 перевалило число случаев выявленного коронавируса в Омской области. В пятницу была рекордная заболеваемость - за сутки заразились сразу 47 сибиряков. Пик эпидемии в омском минздраве прогнозируют на конец мая.
Стало известно, сколько в Омской области тяжелых больных с covid-19. По данным губернатора Александра Буркова, которые он озвучил президенту, сейчас в регионе врачи борются за жизнь 13 тяжелых пациентов с коронавирусом. Необходимое количество больничных коек в Омской области есть.
От коронавируса в Омской области с начала эпидемии умерло уже 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU