В Омске полиция оцепила общежитие из-за заражения коронавирусом
Местные жители рассказывают, что им запрещено даже выходить в общий коридор
Фото: «Аварийный Омск»
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Жильцы общежития на улице 11-й Чередовой в Ленинском округе продолжают жаловаться в соцсетях.
Сначала людей не устраивало, что в их доме нашли больного коронавирусом, но больше никого не проверили.
Теперь, видимо, анализы у людей взяли и всех закрыли на карантин. Жильцы рассказывают, что вынуждены сидеть в своих комнатах уже восьмой день. При этом им запрещено выходить даже в общий коридор. За всеми входами следят силовики.
Фото происходящего выложили в паблике «Аварийный Омск», и большинство комментаторов сошлись во мнении, что принимаемые меры – правильные.
ИСТОЧНИК KP.RU