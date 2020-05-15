В Омске полиция оцепила общежитие из-за заражения коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:23+03:00

Местные жители рассказывают, что им запрещено даже выходить в общий коридор

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Жильцы общежития на улице 11-й Чередовой в Ленинском округе продолжают жаловаться в соцсетях.

Сначала людей не устраивало, что в их доме нашли больного коронавирусом, но больше никого не проверили.

Теперь, видимо, анализы у людей взяли и всех закрыли на карантин. Жильцы рассказывают, что вынуждены сидеть в своих комнатах уже восьмой день. При этом им запрещено выходить даже в общий коридор. За всеми входами следят силовики.

Фото происходящего выложили в паблике «Аварийный Омск», и большинство комментаторов сошлись во мнении, что принимаемые меры – правильные.

ИСТОЧНИК KP.RU