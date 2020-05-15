Житель Омской области только с приставами добился возможности общаться с сыновьями
Судя по всему, не удалось мирно разойтись с супругой жителю Павлоградского района. В отместку женщина запретила бывшему мужу видеться с сыновьями. Даже несмотря на решение суда она продолжала упорствовать. В дело пришлось вмешаться приставам.
Должница не сразу согласилась передать детей отцу, с которым начал разгораться спор. Однако ей напомнили, что за неисполнение требований представителя закона предполагается административная ответственность. После этого в присутствии судебного пристава дети были переданы ждавшему их отцу, сообщает пресс-служба областного УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU