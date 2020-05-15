Житель Омской области только с приставами добился возможности общаться с сыновьями

15 Май 2020 2020-05-15T15:53:10+03:00

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Судя по всему, не удалось мирно разойтись с супругой жителю Павлоградского района. В отместку женщина запретила бывшему мужу видеться с сыновьями. Даже несмотря на решение суда она продолжала упорствовать. В дело пришлось вмешаться приставам.

Должница не сразу согласилась передать детей отцу, с которым начал разгораться спор. Однако ей напомнили, что за неисполнение требований представителя закона предполагается административная ответственность. После этого в присутствии судебного пристава дети были переданы ждавшему их отцу, сообщает пресс-служба областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU