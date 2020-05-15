В Омске подешевели мясо, картошка и вермишель

15 Май 2020 2020-05-15T15:14:21+03:00

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В мэрии продолжают мониторить цены на важнейшие продукты и непродовольственные товары. Как отметили в департаменте городской экономической политики, с 12 мая контроль проводится с использованием Единой системы мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости (АРМ Мониторинг). Его результаты выкладываются и обрабатываются ежедневно, кроме воскресенья.

В списке 47 продуктов питания и 35 сетевых магазинов и супермаркетов.

Сравнение цен за минувшую неделю (7-14 мая) показало наибольшее снижение цен на мясные продукты. Например, говядина подешевела более чем на 76 рублей. В минувший четверг ее стоимость зафиксирована на уровне 270 рублей. Средняя стоимость килограмма свинины 14 мая составила 215,8 рубля - почти на 40 рублей дешевле, чем неделей ранее. Немного подешевели и охлажденные куры. Почти на 20 рублей снизилась средняя цена мороженой неразделанной рыбы, более чем на 8 рублей — шлифованного риса. Почти на 7 рублей подешевело печенье.

В свою очередь подорожали сырокопченая колбаса (на 24 рубля), пшено (на 9 девять рублей) и макороны из муки высшего сорта (в среднем на 8 рублей), а также растительное масло (на 2,8 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU