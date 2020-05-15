В Омске значительно подешевели медицинские маски

15 Май 2020 2020-05-15T15:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичей порадовали довольно оптимистичной информацией – в городе, наконец, можно без проблем купить защитные маски, ношение которых теперь обязательно в общественных местах. Кроме того, они значительно подешевели.

– Среди непродовольственных товаров отмечено существенное снижение цен на детские подгузники – минус 45 рублей, на 17 рублей подешевели санитарно-гигиенические маски, почти на 9 рублей – детский шампунь, – проинформировали в пресс-службе омской мэрии.

Также сообщается и о росте цен на некоторые важные товары. Так, почти на 9 рублей увеличилась стоимость стирального порошка, на 4 рубля – хозяйственного мыла. На большинство остальных товаров цены оставались стабильными.

ИСТОЧНИК KP.RU