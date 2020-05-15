2020-05-15T15:21:57+03:00
Общество

В Омске значительно подешевели медицинские маски

Их стоимость снизилась сразу на 17 рублей
Анна МИКУЛА
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Медицинские маски существенно подешевели.Медицинские маски существенно подешевели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Омичей порадовали довольно оптимистичной информацией – в городе, наконец, можно без проблем купить защитные маски, ношение которых теперь обязательно в общественных местах. Кроме того, они значительно подешевели.

– Среди непродовольственных товаров отмечено существенное снижение цен на детские подгузники – минус 45 рублей, на 17 рублей подешевели санитарно-гигиенические маски, почти на 9 рублей – детский шампунь, – проинформировали в пресс-службе омской мэрии.

Также сообщается и о росте цен на некоторые важные товары. Так, почти на 9 рублей увеличилась стоимость стирального порошка, на 4 рубля – хозяйственного мыла. На большинство остальных товаров цены оставались стабильными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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