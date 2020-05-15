На проспекте Культуры в Омске изменили направление у односторонней дороги

15 Май 2020 2020-05-15T14:29:50+03:00

Это сделано на лето для безопасности пешеходов

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Омичей предупреждают, что на время летних месяцев будет изменено направление на дороге с односторонним движением по проспекту Культуры. Это сделано для безопасности пешеходов возле гимназии № 84.

– 5 июня 2020 года по проспекту Культуры (в створе улиц Малунцева и XX Партсъезда) будут производиться работы по изменению направления одностороннего движения путем установки соответствующих технических средств – дорожных знаков, – сообщает пресс-служба омского дептранспорта. – Указанные изменения запланированы на период летних каникул в период минимальной загрузки проспекта Культуры.

Добавим, что направления движения, действующие в настоящее время, указаны на схеме красным цветом, планируемое – синим.

ИСТОЧНИК KP.RU