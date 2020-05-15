2020-05-15T14:19:29+03:00
Происшествия

В Омске был побит 60-летний температурный рекорд

Последний раз так жарко было в начале 60-х
Станислав МУХИН
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Максимальная температура была 14 мая. Столбик термометра поднялся до +32 градусов!Максимальная температура была 14 мая. Столбик термометра поднялся до +32 градусов!Фото: ВКонтакте
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Абсолютно аномальная весна выдалась в этом году в Омской области - ранняя и очень жаркая. Такой теплой весны в мае не было около 60 лет. Был перекрыт температурный рекорд начала 60-х годов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, среднесуточная температура в некоторых районах города была выше нормы на 10-17 градусов. Максимальная температура была 14 мая. Столбик термометра поднялся до +32 градусов! Это абсолютный рекорд - последний раз так жарко было в 1965 году в Омске.

Сейчас погода резко испортилась: на смену жаре пришло резкое похолодание с ветром и дождями. Такая погода простоит несколько ближайших дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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