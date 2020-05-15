2020-05-15T11:54:50+03:00
Общество

В Омской области почти две трети браков заканчиваются разводом

Такие данные приводит Омскстат
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Каждый четвертый ребенок при этом рождается в незарегистрированном браке.Каждый четвертый ребенок при этом рождается в незарегистрированном браке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Печальные цифры озвучили в Омскстате в Международный день семьи, который празднуется 15 мая. Там привели статистику браков и разводов в регионе. Почти две трети союзов распадаются, по данным ведомства.

В прошлом году число разводов составило 8,5 тысячи. Резко сократилось и количество браков, по данным Омскстата. Сибиряки все чаще живут парами и не оформляют свои отношения через ЗАГС. В ведомстве заявляют, что сейчас в Омской области насчитывается порядка 80 тысяч гражданских браков. Каждый четвертый ребенок при этом рождается в незарегистрированном браке.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Омской области было зафиксировано 583,8 тысячи семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске подешевели мясо, картошка и вермишель
В Омске значительно подешевели медицинские маски
На проспекте Культуры в Омске изменили направление у односторонней дороги
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
В Омске был побит 60-летний температурный рекорд
В Октябрьском округе 18 мая проведут гидравлические испытания тепловых сетей
Скобянка-Центр работает для Вас!
Омичи снимают на камеру, как в городе появляются незаконные мусорные свалки
В Омской области почти две трети браков заканчиваются разводом
Еще в одной омской больнице обнаружили коронавирус: С зараженным контактировали 60 человек
Свой дом на курорте
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор» .
Сергей Степин: «Какими бы сложными ни были времена, самое главное – люди, которые нас окружают!»
ДемисКарибидис, Зоя Бербер, Юлия Топольницкая, Яна Кошкина и другие звезды ТНТ выступят на виртуальномVKFest 2020!
Жители по-прежнему интересуются, открыли ли кладбища в Омске
Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через Новосибирск
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
Названы сроки перекрытия Ленинградского моста в Омске
За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом
Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска
Возле ТЮЗа в Омске появится остановка
Названы места в Омске, где штрафуют за нарушение самоизоляции
В Омске ночью перевернулось такси