В Омской области почти две трети браков заканчиваются разводом
Печальные цифры озвучили в Омскстате в Международный день семьи, который празднуется 15 мая. Там привели статистику браков и разводов в регионе. Почти две трети союзов распадаются, по данным ведомства.
В прошлом году число разводов составило 8,5 тысячи. Резко сократилось и количество браков, по данным Омскстата. Сибиряки все чаще живут парами и не оформляют свои отношения через ЗАГС. В ведомстве заявляют, что сейчас в Омской области насчитывается порядка 80 тысяч гражданских браков. Каждый четвертый ребенок при этом рождается в незарегистрированном браке.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Омской области было зафиксировано 583,8 тысячи семей.
ИСТОЧНИК KP.RU