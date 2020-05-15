Еще в одной омской больнице обнаружили коронавирус: С зараженным контактировали 60 человек

15 Май 2020 2020-05-15T11:22:59+03:00

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В очередной омской больнице обнаружили коронавирус. На этот раз в онкодиспансере. Диагноз подтвердился у пациента. С ним контактировало порядка 60 человек - персонал клиники и другие больные. Два отделения медучреждения в итоге закрыли на карантин. Теперь тех, кто контактировал с зараженным, ждут карантин и анализы. В минздраве уже подтвердили этот случай.

- В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков, – сообщили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU