2020-05-15T11:22:59+03:00
Общество

Еще в одной омской больнице обнаружили коронавирус: С зараженным контактировали 60 человек

На этот раз в онкоцентре
Станислав МУХИН
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Коронавирус нашли у одного из пациентов.Коронавирус нашли у одного из пациентов.Фото: ВКонтакте
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В очередной омской больнице обнаружили коронавирус. На этот раз в онкодиспансере. Диагноз подтвердился у пациента. С ним контактировало порядка 60 человек - персонал клиники и другие больные. Два отделения медучреждения в итоге закрыли на карантин. Теперь тех, кто контактировал с зараженным, ждут карантин и анализы. В минздраве уже подтвердили этот случай.

- В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков, – сообщили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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