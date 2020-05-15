2020-05-15T09:23:55+03:00
Общество

Жители по-прежнему интересуются, открыли ли кладбища в Омске

Сейчас их обрабатывают от клещей
Станислав МУХИН
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Из-за режима самоизоляции все кладбища закрыты.Из-за режима самоизоляции все кладбища закрыты.Фото: ВКонтакте
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До 25 мая будет продолжаться обработка омских кладбищ от клещей. Дератизацию проведет специализированная организация. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии.

Горожане, тем временем, продолжают атаковать чиновниками вопросами о том, работают ли омские кладбища. На данный момент из-за действующего до 24 мая режима самоизоляции погосты закрыты. Приезжать на них для посещения могил родственников нельзя. На входах и по периметру дежурят сотрудники полиции.

Из-за коронавирусной инфекции в этом году в Омске не было Родительского дня. Не запускали власти и специальные маршруты, обычно возившие омичей на кладбища. Погосты работают лишь в случае похорон. Посещать в других случаях кладбища запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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