2020-05-15T08:49:15+03:00
Общество

Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через Новосибирск

Там готовят к отправке рейс с пассажирами
Станислав МУХИН
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Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через НовосибирскОмичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через НовосибирскФото: ВКонтакте
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Несколько сотен туристов застряли в Таиланде на Пхукете. Есть среди них и жители Омской области. Сейчас для них готовится рейс, вылет которого уже переносился. Ориентировочная дата вылета - 18 мая. Самолет с 200 пассажиров полетит очень сложным маршрутом: Пхукет - БангкокВладивосток - НовосибирскМосква. Об этом сообщается в социальных сетях и телеграмм-канале «Госуслуги: Пхукет РФ». Самолет полетит по весьма витиеватому маршруту: Вылет из Таиланда теперь запланирован на 18 мая.

Так что омичам, скорее всего, придется еще добираться из Новосибирска в Омск. Не исключено, что после прибытия в соседний город туристов закроют на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Какой именно авиакомпанией полетят омичи и кто подготовил вылет туристов, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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