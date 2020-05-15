Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через Новосибирск

15 Май 2020 2020-05-15T08:49:15+03:00

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Несколько сотен туристов застряли в Таиланде на Пхукете. Есть среди них и жители Омской области. Сейчас для них готовится рейс, вылет которого уже переносился. Ориентировочная дата вылета - 18 мая. Самолет с 200 пассажиров полетит очень сложным маршрутом: Пхукет - Бангкок – Владивосток - Новосибирск – Москва. Об этом сообщается в социальных сетях и телеграмм-канале «Госуслуги: Пхукет РФ». Самолет полетит по весьма витиеватому маршруту: Вылет из Таиланда теперь запланирован на 18 мая.

Так что омичам, скорее всего, придется еще добираться из Новосибирска в Омск. Не исключено, что после прибытия в соседний город туристов закроют на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Какой именно авиакомпанией полетят омичи и кто подготовил вылет туристов, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU