2020-05-15T08:28:21+03:00
Общество

Названы сроки перекрытия Ленинградского моста в Омске

Перекрывать мост будут частично, чтобы избежать пробок
Станислав МУХИН
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Мост ждет реконструкция.Мост ждет реконструкция.Фото: ВКонтакте
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На Ленинградском мосту начинается долгожданная реконструкция. На сооружении заменят два деформационных шва на опорах № 4 и 8, а также асфальтобетонное покрытие. Все работы будут проводить в три очереди. Закончить реконструкцию планируется до 25 июля. Перекрывать мост будут частично, чтобы избежать пробок. Перекрытие Ленинградского моста начнут уже сегодня.

– Нам удастся обойтись без полного перекрытия моста и создания транспортных заторов, в 2011 году мы уже меняли деформационные швы на Ленинградском мосту, опыт по поэтапному перекрытию движения есть. Работы будут проводиться круглосуточно, – цитирует пресс-служба омской мэрии директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галину Зурнаджан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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