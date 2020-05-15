Названы сроки перекрытия Ленинградского моста в Омске

15 Май 2020 2020-05-15T08:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ленинградском мосту начинается долгожданная реконструкция. На сооружении заменят два деформационных шва на опорах № 4 и 8, а также асфальтобетонное покрытие. Все работы будут проводить в три очереди. Закончить реконструкцию планируется до 25 июля. Перекрывать мост будут частично, чтобы избежать пробок. Перекрытие Ленинградского моста начнут уже сегодня.

– Нам удастся обойтись без полного перекрытия моста и создания транспортных заторов, в 2011 году мы уже меняли деформационные швы на Ленинградском мосту, опыт по поэтапному перекрытию движения есть. Работы будут проводиться круглосуточно, – цитирует пресс-служба омской мэрии директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галину Зурнаджан.

ИСТОЧНИК KP.RU