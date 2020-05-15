2020-05-15T08:23:57+03:00
Общество

За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев на данный момент составляет 436
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Общее число зараженных коронавирусом в Омской области достигло 436 человек.Общее число зараженных коронавирусом в Омской области достигло 436 человек.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В областном минздраве обнародовали данные по ситуации с распространением коронавируса в Омской области на 15 мая.

За минувшие сутки количество случаев увеличилось на 47. Таким образом, с момента начала пандемии в нашем регионе было зафиксировано 436 COVID-положительных пациентов, сообщили в ведомстве.

География новых случаев: Омск – 38 заболевших, Калачинский и Москаленский районы – по 2, Омский, Шербакульский, Русско-Полянский, Любинский, Саргатский – по одному.

Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Никто из тяжелых больных за последние сутки не умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области почти две трети браков заканчиваются разводом
Еще в одной омской больнице обнаружили коронавирус: С зараженным контактировали 60 человек
Свой дом на курорте
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор» .
Сергей Степин: «Какими бы сложными ни были времена, самое главное – люди, которые нас окружают!»
ДемисКарибидис, Зоя Бербер, Юлия Топольницкая, Яна Кошкина и другие звезды ТНТ выступят на виртуальномVKFest 2020!
Жители по-прежнему интересуются, открыли ли кладбища в Омске
Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через Новосибирск
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
Названы сроки перекрытия Ленинградского моста в Омске
За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом
Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска
Возле ТЮЗа в Омске появится остановка
Названы места в Омске, где штрафуют за нарушение самоизоляции
В Омске ночью перевернулось такси