За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом
В областном минздраве обнародовали данные по ситуации с распространением коронавируса в Омской области на 15 мая.
За минувшие сутки количество случаев увеличилось на 47. Таким образом, с момента начала пандемии в нашем регионе было зафиксировано 436 COVID-положительных пациентов, сообщили в ведомстве.
География новых случаев: Омск – 38 заболевших, Калачинский и Москаленский районы – по 2, Омский, Шербакульский, Русско-Полянский, Любинский, Саргатский – по одному.
Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Никто из тяжелых больных за последние сутки не умер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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