За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T08:23:57+03:00

Общее число зараженных коронавирусом в Омской области достигло 436 человек. Фото: Архив "КП"

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В областном минздраве обнародовали данные по ситуации с распространением коронавируса в Омской области на 15 мая.

За минувшие сутки количество случаев увеличилось на 47. Таким образом, с момента начала пандемии в нашем регионе было зафиксировано 436 COVID-положительных пациентов, сообщили в ведомстве.

География новых случаев: Омск – 38 заболевших, Калачинский и Москаленский районы – по 2, Омский, Шербакульский, Русско-Полянский, Любинский, Саргатский – по одному.

Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Никто из тяжелых больных за последние сутки не умер.

ИСТОЧНИК KP.RU