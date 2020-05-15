2020-05-15T07:32:35+03:00
Общество

Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска

По его мнению, на это влияет строящееся жилье без комфорта
Станислав МУХИН
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Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска.Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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На совещании с омскими строителями губернатор Александр Бурков обсудил состояние отрасли в регионе. На сегодня возводится около 360 объектов. Но отдельно глава региона остановился на рынке жилья. По его мнению, качество домов в Омской области неплохое. Но проблема в другом - отсутствие комфорта в микрорайонах. Бурков считает, что это напрямую влияет на миграционную ситуацию в Омске.

- Просьба следить за качеством и благоустройством, - обратился к строителям губернатор. - К сожалению, очень много случаев, когда мы имеем неплохое жилье, но отсутствует внутриквартальное освещение, благоустройство, тротуары. И все это и облик города не украшает, и не создает комфорта для проживания в этих домах, в этих микрорайонах. А потом мы удивляемся, почему у нас молодежь выбирает другие города, где другое отношение к стройке. Прошу администрацию Омска за этим тоже следить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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