2020-05-15T07:40:30+03:00
Общество

Возле ТЮЗа в Омске появится остановка

В мэрии утвердили список из 35 таких новых объектов
Анна МИКУЛА
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Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВФото: Сергей МЕЛЬНИКОВ
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Этим летом в Омске появится 35 новых остановок. Больше всего их обустроят на интенсивно застраивающемся Левом берегу: на улице Лукашевича и ее дублере, в Авиагородке (вблизи Сквера им. Героев-авиаторов), на улицах Шаронова, Мельничной, Сакена Сейфуллина и 22 Декабря. С полным списком новых остановок можно ознакомиться здесь.

– Новые остановки общественного транспорта установят по обращениям горожан, рекомендациям и предписаниям надзорных органов. Перечень остановок был согласован с департаментом транспорта, новые остановочные пункты будут добавлены в схемы проходящих маршрутов общественного транспорта, – пояснил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска Асхат Сабитов.

В списке значится и остановка возле ТЮЗа. Там как раз планируется благоустроить площадь перед театром. А автор знаменитого Дон Кихота Александр Капралов на входе уже делился с «Комсомолкой» своим видением того, как может преобразиться это пространство.

Учтут ли в мэрии рекомендации скульптура и как будет выглядеть новый остановочные комплекс, пока не сообщается.

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Омский скульптор Александр Капралов уже долгое время живет мечтой привести своего знаменитого Дон Кихота возле ТЮЗа в тот вид, который изначально проектировался при его создании. Но тогда, 20 лет назад, оформить его так, как хотелось, просто не было возможности – закончились деньги. Спустя время у автора появились новые идеи. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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