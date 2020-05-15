Названы места в Омске, где штрафуют за нарушение самоизоляции

15 Май 2020 2020-05-15T07:12:07+03:00

Чаще всего полиция ограничивается предупреждением. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Режим самоизоляции действует в Омской области до 24 мая. За его нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 30 000. Чаще всего полицейские ограничиваются профилактической беседой. Но иногда омичей и штрафуют. В последнее время особое внимание в УМВД уделяют нарушителям режима пожилого возраста. Оштрафованы 17 жителей.

Чаще всего нарушителей режима наказывают в следующих местах: парк имени 300-летия Омска, парк 30-летия Победы, ПКиО «Советский», КСК «Зеленый остров», сад «Сибирь», сквер Молодоженов, площадь перед ДК «Железнодорожник», Площадь праздников на улице Гашека, территория в районе кинотеатра «Космос».

- Профилактировано 2639 граждан. Лицам возрастом старше 65 лет вручено 475 уведомлений о недопущении нарушений самоизоляции. К административной ответственности привлечено 17 нарушителей, - сообщил директор департамента общественной безопасности омской мэрии Евгений Скрипкарев.

ИСТОЧНИК KP.RU