Названы места в Омске, где штрафуют за нарушение самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Омской области до 24 мая. За его нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 30 000. Чаще всего полицейские ограничиваются профилактической беседой. Но иногда омичей и штрафуют. В последнее время особое внимание в УМВД уделяют нарушителям режима пожилого возраста. Оштрафованы 17 жителей.
Чаще всего нарушителей режима наказывают в следующих местах: парк имени 300-летия Омска, парк 30-летия Победы, ПКиО «Советский», КСК «Зеленый остров», сад «Сибирь», сквер Молодоженов, площадь перед ДК «Железнодорожник», Площадь праздников на улице Гашека, территория в районе кинотеатра «Космос».
- Профилактировано 2639 граждан. Лицам возрастом старше 65 лет вручено 475 уведомлений о недопущении нарушений самоизоляции. К административной ответственности привлечено 17 нарушителей, - сообщил директор департамента общественной безопасности омской мэрии Евгений Скрипкарев.
ИСТОЧНИК KP.RU