В Омской области утонул уже второй ребенок за сутки
Погибла 12-летний мальчик
С начала мая в Омской области произошло уже 33 несчастных случая с детьми.Фото: Архив "КП"
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В Омской области за короткое время произошла уже вторая трагедия с детьми на воде.
Напомним, 12 мая в Омске в котловане возле СНТ «Медик» утонула 14-летняя девочка. А накануне, 13 мая, в Нововаршавском районе в реке Тугочайка – 12-летний мальчик.
По информации областного УМВД, с 1 мая в регионе зарегистрировано уже 33 несчастных случая с несовершеннолетними. Родителей просят быть предельно внимательным и контролировать, чем занимаются их дети на самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU