В Омской области утонул уже второй ребенок за сутки

14 Май 2020 2020-05-14T14:35:32+03:00

С начала мая в Омской области произошло уже 33 несчастных случая с детьми. Фото: Архив "КП"

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В Омской области за короткое время произошла уже вторая трагедия с детьми на воде.

Напомним, 12 мая в Омске в котловане возле СНТ «Медик» утонула 14-летняя девочка. А накануне, 13 мая, в Нововаршавском районе в реке Тугочайка – 12-летний мальчик.

По информации областного УМВД, с 1 мая в регионе зарегистрировано уже 33 несчастных случая с несовершеннолетними. Родителей просят быть предельно внимательным и контролировать, чем занимаются их дети на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU