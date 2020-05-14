2020-05-14T14:37:34+03:00
Происшествия

«Приостановлено проведение химиотерапии»: Коронавирус добрался до омского онкодиспансера

До окончания эпидрасследования там закрыты два отделения
Анна МИКУЛА
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Фото: buzookod.ruФото: buzookod.ru
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Областной минздрав подтвердил: в омском онкодиспансере, расположенном на улице Учебной, подтвердился случай заражения коронавирусом у одного из пациентов.

После этого 46 других больных и 11 медиков отправили на карантин. Два отделения в медучреждении закрыли, проведение химиотерапии для онкобольных приостановили.

Чтобы начать такие тяжелые процедуры, которые и без того сильно ослабляет иммунитет, медикам необходима полная уверенность, что пациенты не заражены COVID-19. Однако предварительно известно, что ни у кого больше первые тесты на коронавирус не подтвердились.

– Как только завершится развернутое эпидраследование, и будет выдержан необходимый двухнедельный срок, все вернется на свои места и оказание помощи в двух закрытых отделениях возобновится, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Сейчас госпитализация новых пациентов осуществляется в стационар Областного онкологического диспансера на улице Завертяева. Данное подразделение работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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