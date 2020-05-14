«Приостановлено проведение химиотерапии»: Коронавирус добрался до омского онкодиспансера
Областной минздрав подтвердил: в омском онкодиспансере, расположенном на улице Учебной, подтвердился случай заражения коронавирусом у одного из пациентов.
После этого 46 других больных и 11 медиков отправили на карантин. Два отделения в медучреждении закрыли, проведение химиотерапии для онкобольных приостановили.
Чтобы начать такие тяжелые процедуры, которые и без того сильно ослабляет иммунитет, медикам необходима полная уверенность, что пациенты не заражены COVID-19. Однако предварительно известно, что ни у кого больше первые тесты на коронавирус не подтвердились.
– Как только завершится развернутое эпидраследование, и будет выдержан необходимый двухнедельный срок, все вернется на свои места и оказание помощи в двух закрытых отделениях возобновится, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Сейчас госпитализация новых пациентов осуществляется в стационар Областного онкологического диспансера на улице Завертяева. Данное подразделение работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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