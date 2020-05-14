На видео попала массовая авария в центре Омска
Массовая авария случилась сегодня, 14 мая, на улице Гусарова. На дороге в районе Центрального рынка столкнулись сразу несколько машин.
Судя по видео, выложенному в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте», на место приехали медики и пожарные. В результате происшествия серьезно пострадали участники этого дорожно-транспортного происшествия.
Комментаторы под постом делятся мнением, что инцидент мог произойти, в том числе по вине погоды. Из-за аномальной жары водители стали более рассеянными, поэтому омичей просят быть предельно внимательным на дорогах.
Массовое ДТП возле Центрального рынка.Видео: "ЧП Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU