На видео попала массовая авария в центре Омска

14 Май 2020 2020-05-14T13:52:44+03:00

На место уже приехали реанимобиль и пожарная машина [видео]

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Массовая авария случилась сегодня, 14 мая, на улице Гусарова. На дороге в районе Центрального рынка столкнулись сразу несколько машин.

Судя по видео, выложенному в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте», на место приехали медики и пожарные. В результате происшествия серьезно пострадали участники этого дорожно-транспортного происшествия.

Комментаторы под постом делятся мнением, что инцидент мог произойти, в том числе по вине погоды. Из-за аномальной жары водители стали более рассеянными, поэтому омичей просят быть предельно внимательным на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/779066" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП возле Центрального рынка.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU