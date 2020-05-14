На дороге в Омске такси протаранило забор и перевернулось

14 Май 2020 2020-05-14T13:23:49+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 14 мая в районе улицы Заозерной.

Машина такси сначала влетела в забор. Протаранив его, авто перевернулось на крышу.

По предположению очевидцев, авария могла произойти из-за того, что на дорогу внезапно выбежал нетрезвый человек, а водитель пытался его объехать.

В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU