На дороге в Омске такси протаранило забор и перевернулось
ДТП случилось в Нефтяниках
Фото: «Инцидент Омск»
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 14 мая в районе улицы Заозерной.
Машина такси сначала влетела в забор. Протаранив его, авто перевернулось на крышу.
По предположению очевидцев, авария могла произойти из-за того, что на дорогу внезапно выбежал нетрезвый человек, а водитель пытался его объехать.
В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU