2020-05-14T13:06:41+03:00
Общество

«Выходим на плато»: Глава минздрава рассказала, когда в Омске ждать пик коронавируса

Сейчас в критическом состоянии 7 пациентов
Станислав МУХИН
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Министр Ирина Солдатова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе.Министр Ирина Солдатова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. По ее словам, пик заболеваемости медики ожидают в конце мая. А дальше возможно улучшение показателей, но при условии соблюдения самоизоляции.

- Регион выходит на пике, отмечается ежедневный прирост порядка 20-30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К концу мая мы выйдем на плато, при условии, что наше население будет соблюдать меры безопасности, - сказала глава омского минздрава Ирина Солдатова. - Это маски в общественных местах, социальная дистанция в 1,5 метра, и другие противоэпидемические меры. Все это, безусловно, поможет остановить ситуацию. Сейчас мы пожинаем плоды пикников и праздников.

Известно, что сейчас в тяжелом состоянии в больницах находятся 8 пациентов с коронавирусом. От инфекции ранее умерли 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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