2020-05-14T13:07:36+03:00
Общество

В Омской области двое подростков кинулись в горящий дом и спасли оттуда человека

Из-за густого дыма парням пришлось прорываться буквально наощупь
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Драма разыгралась в селе Налимово Называевского района. У одного из местных жителей загорелся дом. ЧП у соседа заметили двое молодых людей – первокурсник Омского автотранспортного колледжа Самат Шайхимов и десятиклассник Айдос Альжанов.

Парни не растерялась и действовали в такой критической ситуации по-взрослому. Один из них начал сингалить в машине, чтобы привлечь к пожару внимание других соседей. Другой звал хозяина дома. В итоге голос 67-летнего мужчины раздался из охваченной огнем постройки.

Самат и Айдос вызвали пожарных, а потом, рискуя жизнью, кинулись спасать пожилого соседа. Поскольку внутри все комнаты уже плотно заволокло едким черным дымом, пробираться им пришлось наощупь. Найдя владельца дома парни потащили его к выходу и смогли выбраться, на улицу. В итоге все закончилось благополучно.

– Несмотря на угрозу для собственной жизни, в экстремальной ситуации, молодые люди не испугались, быстро сориентировались и совершили очень мужественный поступок! – рассказал начальник 15-го пожарно-спасательного отряда Сергей Райков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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