2020-05-14T11:52:56+03:00
Общество

«Организуйте трансфер домой»: Сибиряки, застрявшие на 2 месяца в Испании, просят вывезти их в Омск

Они уже обратились к руководству региона
Станислав МУХИН
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Омичи обратились к губернатору.Омичи обратились к губернатору.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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В сложной ситуации оказались сразу несколько омичей. Из-за коронавируса и последовавших за ними карантина и самоизоляции они застряли в Испании. Сибиряки после отпуска не могут улететь домой уже второй месяц. Все авиарейсы отменены. Земляки уже обратились к главе региона Александру Буркову.

- Моя мама и еще несколько омичей вот уже второй месяц застряли в Испании в городе Санта Круз де Тенерифе. Просим организовать трансферт к месту проживания. Готовы пройти карантин и самоизоляцию в РФ, - написала одна из омичек.

Добавим, что последний заграничный рейс приземлился в Омске в начале апреля. После этого международной авиасообщение в городе было прервано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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