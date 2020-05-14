2020-05-14T11:25:20+03:00
Общество

Вице-губернатор высказался о штрафах для омичей без масок

Дмитрий Ушаков считает, что наказывать жителей неприемлемо - контролировать нужно организации
Станислав МУХИН
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Власти считают, что купить маски в аптеках не проблема.Власти считают, что купить маски в аптеках не проблема.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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С 1 мая действует масочный режим в Омской области. Это значит, что все жители в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах должны носить средства индивидуальной защиты. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Но омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков считает, что штрафовать жителей неправильно. Об этом он заявил в эфире ГТРК-Иртыш:

- Проблема с соблюдением масочного режима есть. И тут штрафовать омичей не то что не нужно, но и неприемлемо. Контролировать нужно организации, проверять все рекомендации, которые Роспотребнадзором установлены, — вот здесь, мне кажется, нужно сконцентрироваться. Вот если бы магазин не впускал, предоставлял маску на входе или даже продавал ее человеку, который пришел без маски, — именно тут нужно усилить контроль, - сказал Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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