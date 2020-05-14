2020-05-14T11:16:50+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске откроют торговые центры

В облправительстве назвали условие, при котором это будет возможно
Анна МИКУЛА
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ТЦ пока закрыты.ТЦ пока закрыты.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Напомним, в областное правительство с просьбой о помощи обратились сначала управляющие торговых центров, а потом – рестораторы. Если у вторых есть шанс открыться уже в ближайшее время, первым придется подождать.

Зампред областного правительства Дмитрий Ушаков в эфире «Радио России» назвал главное условие, при котором будет полностью снят карантин. Пандемия в регионе должна достигнуть третьей стадии.

– Сейчас мы балансируем на грани первой и не подошли даже по показателю количества контактных заражений от одного заражения, – отметил Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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