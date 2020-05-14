Стало известно, когда в Омске откроют торговые центры
Напомним, в областное правительство с просьбой о помощи обратились сначала управляющие торговых центров, а потом – рестораторы. Если у вторых есть шанс открыться уже в ближайшее время, первым придется подождать.
Зампред областного правительства Дмитрий Ушаков в эфире «Радио России» назвал главное условие, при котором будет полностью снят карантин. Пандемия в регионе должна достигнуть третьей стадии.
– Сейчас мы балансируем на грани первой и не подошли даже по показателю количества контактных заражений от одного заражения, – отметил Ушаков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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