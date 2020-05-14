После аномальной жары Омск накроет ливень с градом

14 Май 2020 2020-05-14T10:19:40+03:00

Уже скоро в Омске ожидается гроза с градом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Аномальная жара, которая держится в регионе уже несколько дней, скоро закончится. Под конец недели в Омской области температура немного воздуха на улице немного снизится – такой прогноз дают в Обь-Иртышском УГМС.

В пятницу, 15 мая, ночью будет +14...+19, днем – +24...+29. Также возможны дождь и гроза с градом. Ветер юго-западный, западный – 9-14 м/с, порывами до 20 м/с.

В субботу, 16 мая, ночью обещают +8...+13, днем – +19...+24. Дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем южный – 9-14 м/с, порывами до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU