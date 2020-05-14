Число зараженных коронавирусом в Омской области приближается к 400

14 Май 2020 2020-05-14T09:47:04+03:00

В больницах сейчас остаются 177 омичей с COVID-19.

В больницах на данный момент находятся 177 человек, из них четверо – дети

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По данным на 14 мая в Омской области выявили 34 новых случая заражения COVID-19. Общее их количество уже достигло 389 и, вероятно, уже скоро вплотную приблизится к четырем сотням.

– На сегодня с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в стационарах находятся 177 человек – из них 4 детей, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Еще 131 – из них 6 детей – наблюдается поликлинической службой на дому. У этих пациентов нет симптомов COVID-19. Ими соблюдаются все карантинные мероприятия.

Новые случаи заражения распределились следующим образом: Омск – 24, Калачинский район – 4, Омский – 2, Исилькульский, Павлоградский, Марьяновский и Тарский – по одному.

Также известно, что 70 пациентов уже полностью выздоровели, 11 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU