В Омске умер 11-й пациент с коронавирусом
У пожилого мужчины развилась тяжелая двусторонняя пневмония
Умершему было 67 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество летальных случаев от коронавируса в Омской области увеличилось до 11. За минувшие сутки скончался еще один пациент с COVID-19.
По информации областного минздрава, у 67-летнего мужчины было тяжелое течение двусторонней пневмонии, а также хроническая сердечно-сосудистая патология. Врачи предприняли все меры для спасения этого пациента, однако сопутствующие патологии привели к фатальному исходу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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