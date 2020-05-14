В Омске умер 11-й пациент с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T09:28:51+03:00

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Количество летальных случаев от коронавируса в Омской области увеличилось до 11. За минувшие сутки скончался еще один пациент с COVID-19.

По информации областного минздрава, у 67-летнего мужчины было тяжелое течение двусторонней пневмонии, а также хроническая сердечно-сосудистая патология. Врачи предприняли все меры для спасения этого пациента, однако сопутствующие патологии привели к фатальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU