2020-05-14T09:28:51+03:00
Общество

В Омске умер 11-й пациент с коронавирусом

У пожилого мужчины развилась тяжелая двусторонняя пневмония
Анна МИКУЛА
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Умершему было 67 лет.Умершему было 67 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество летальных случаев от коронавируса в Омской области увеличилось до 11. За минувшие сутки скончался еще один пациент с COVID-19.

По информации областного минздрава, у 67-летнего мужчины было тяжелое течение двусторонней пневмонии, а также хроническая сердечно-сосудистая патология. Врачи предприняли все меры для спасения этого пациента, однако сопутствующие патологии привели к фатальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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