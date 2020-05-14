В Большереченском зоопарке родились лисята
А несколькими днями раньше сотрудники показали волчат [видео]
Фото: Наталья БОЛОТОВА
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Во время затянувшегося режима самоизоляции сотрудникам Большереченского зоопарка скучать не приходится. Как и обычно бывает в конце весны и начале лета, здесь уже образовался целый звериный детский сад
Сотрудники зоопарка на днях выложили видео с очаровательными волчатами:
Волчата.Видео: Наталья БОЛОТОВА
А накануне появилась запись с лисятами. Они родились две недели назад, и у них только недавно открылись глаза. Малыши пока питаются исключительно материнским молоком и большую часть времени проводят в своей конуре.
Лисята.Видео: Наталья БОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU