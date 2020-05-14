В Омской области улетели в кювет и перевернулись «Жигули»

14 Май 2020 2020-05-14T08:32:23+03:00

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Серьезное ДТП случилось на 13 километре трассы Называевск–Исилькуль. Ехавший там 19-летний водитель не справился с управлением «Жигулей».

Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась. Судя по снимкам с места происшествия, авто восстановлению не подлежит.

– В результате ДТП водитель автомобиля а также его пассажиры (мужчины 1999 и 1998 годов рождения) обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU