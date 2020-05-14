Появилась схема перекрытия улицы 3-й Островской

14 Май 2020 2020-05-14T08:00:33+03:00

Движение там приостановили на несколько дней позже, чем планировалось

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Изначально дорогу по улице 3-й Островской планировали перекрыть в ночь на 9 мая. Напомним, там будут возводить новую проезжую часть.

Однако на праздники омичи все же могли проехать по этому участку. Перекрытие перенесли, а заодно и разместили его схему в соцсетях.

По информации омской мэрии, дорога будет перекрыта вплоть до 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU