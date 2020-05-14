2020-05-14T07:24:28+03:00
Общество

В Омске заметили девушку, гуляющую с гусем

Птицу она ранее спасла от смерти
Станислав МУХИН
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Девушка очень любит своего гуся.Девушка очень любит своего гуся.Фото: ВКонтакте
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Странную картину могут наблюдать жители Нефтяников. Там на проспекте Менделеева омичка часто гуляет с необычным питомцем. Пока у всех на поводке кошки или собаки, сибирячка выгуливает настоящего гусака. Местные жители с интересом наблюдают за такими прогулками. Снимок с одной из них появился в соцсетях.

- Вот такой красивый домашний гусь гуляет уже две недели с хозяйкой на Менделеева. Узнала что гусыню хозяйка успела спасти. Она была меньше веса чем остальные, гуси ее просто топтали. Сейчас гусыня набрала вес и гуляет в районе остановки "Охрименко", - написала местная жительница.

Омичей картина удивила, а некоторых история девушки и гуся даже растрогала. Сибиряки активно обсуждают это фото в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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