В Омске заметили девушку, гуляющую с гусем

14 Май 2020 2020-05-14T07:24:28+03:00

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Странную картину могут наблюдать жители Нефтяников. Там на проспекте Менделеева омичка часто гуляет с необычным питомцем. Пока у всех на поводке кошки или собаки, сибирячка выгуливает настоящего гусака. Местные жители с интересом наблюдают за такими прогулками. Снимок с одной из них появился в соцсетях.

- Вот такой красивый домашний гусь гуляет уже две недели с хозяйкой на Менделеева. Узнала что гусыню хозяйка успела спасти. Она была меньше веса чем остальные, гуси ее просто топтали. Сейчас гусыня набрала вес и гуляет в районе остановки "Охрименко", - написала местная жительница.

Омичей картина удивила, а некоторых история девушки и гуся даже растрогала. Сибиряки активно обсуждают это фото в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU